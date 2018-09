Marcha del Silencio concluye con saldo blanco

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Más de ocho mil estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Comité del Movimiento estudiantil de 1968, se reunión en la plancha del zócalo capitalino tras llevar a cabo la Marcha del Silencio.

Tras recorrer el Paseo de la Reforma, los estudiantes llegaron a la Plaza de la Constitución en donde diferentes representantes y activistas lanzaron consignas en contra de la violencia, la reforma educativa, y en apoyo a los padres de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa.

También te puede interesar: Estudiantes marchan en silencio contra la violencia

La marcha se realizó conmemorando la que se realizó hace 50 años.

En redes sociales, algunos usuarios hicieron la comparativa de las marchas en 1968 y 2018.

#MarchaDelSilencio: 1968-2018



On this day (Sept.13) in 1968, thousands of Mexican students took to the streets in an act of defiance, in protest of government repression.



50 years later, the students of Mexico are still fighting government repression, and for peace and justice. pic.twitter.com/txpxKW9XvJ