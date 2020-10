Diputados aprueban la consulta popular de AMLO; ya tiene hora y fecha

Ciudad de México.- La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó la minuta que le envió el Senado de la República, con lo que se considera procedente la petición de consulta popular que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador y que buscaba enjuiciar a los exmandatarios de la República.

El dictamen, enviado al pleno de la Cámara de Diputados, recibió 17 votos a favor de Morena y Verde; y 5 en contra del PAN, PRI y MC.

Con este documento se expide la convocatoria para que los ciudadanos mexicanos emitan su opinión en el proceso de consulta popular sobre "las acciones de emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos", la cual se llevará a cabo el 1 de agosto de 2021.

El dictamen especifica que la organización, desarrollo, coordinación, cómputo y declaración de resultados de la Consulta Popular estarán a cargo del Instituto Nacional Electoral (INE), conforme a la metodología que apruebe, el cual será la única instancia calificadora.

Además, la difusión de la consulta se llevará a cabo por los medios que determine el INE, que también determinará la ubicación de casillas de consulta en lugares de fácil acceso.

Cabe recordar que el cuestionamiento, y respuestas, de la consulta popular será:

"¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Sí estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo".

La consulta popular se realizará el domingo 1 de agosto

Además, describe que la jornada de la consulta popular se realizará el domingo 1 de agosto de 2021, en un horario de 8:00 a 18:00 horas, dentro de las demarcaciones que determine el Instituto Nacional Electoral (INE).

Concluida la jornada de la consulta popular, el INE declarará el cierre y procederá a realizar el escrutinio y cómputo.

La ley no se consulta, se aplica: diputado del PAN

El diputado Felipe Fernando Macías Olvera (PAN) comentó que la ley no se consulta, sino que se aplica y lo único que se necesita es realizar denuncias contra expresidentes ante la Fiscalía.

"Si hay pruebas que se presenten en la Fiscalía y que haya una investigación, y también en la actual administración", dijo.

De Morena, la diputada Tatiana Clouthier Carrillo explicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fue la que avaló la acción de consulta. "El pasado sigue afectando el presente y seguirá afectando el futuro porque se llevaron los recursos", dijo.

Su correligionario, diputado Miguel Prado de los Santos comentó que la gente votó por un cambio en 2018 debido a que los gobiernos anteriores dejaron de lado las preocupaciones y demandas de la ciudadanía. "La gente quiere ser consultada y ser tomada en cuenta en las decisiones del país", señaló.

La diputada Martha Tagle Martínez (MC) dijo que la pregunta que validó la SCJN no cumple con los criterios establecidos en la ley, ya que debe ser clara, concisa y entendible. "Nosotros vamos a votar en contra de esta minuta porque eso es cumplir con nuestro deber como legisladores, estar apegados a la ley y la Constitución", dijo.

El diputado del Partido Verde, Marco Antonio Gómez Alcantar, dijo que la SCJN lo único que aprobó es la validez de la pregunta. Estimó que la redacción se puede mejorar a fin de esclarecer lo que se pretende con la consulta.

Por el PT, el diputado Silvano Garay Ulloa explicó que ya está aprobada la consulta por la Corte y lo que se está haciendo ya es un procedimiento que pasará al INE.

Del PRI, el diputado Cruz Juvenal Roa Sánchez indicó que la justicia no se consulta, ya que es muy clara la Constitución y señala los elementos e instrumentos para aplicar esta. "Es una pregunta que no se entiende y en lo personal la gente hoy en día se está dando cuenta que no llega el dinero al campo, no se tienen medicamentos a los niños con cáncer, en el PRI votaremos en contra", refirió.