Congreso planeta eliminar casilla de género en actas de nacimiento

El Congreso de la Ciudad de México planteó la eliminación del género en las actas de nacimiento, esto como una medida que eliminará las controversias sociales relativas al cambio de sexo.

El perredista Jorge Gaviño presentó una iniciativa al Código Civil local con la intención de reformar el artículo 35, 54, y 58.

"Al Estado no le incumbe esta situación y no le incumbe porque ahora ya se ha debatido y se ha acordado que el género o sexo es una situación personalísima desde el punto de vista civil y desde el punto de vista jurídico", dijo Gaviño.

La modificación sustancial se realiza en el artículo 35, fracción IX, donde se puntualiza que las nuevas actas de nacimiento no contemplarán un espacio o casilla correspondiente al sexo.