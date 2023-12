Conoce los billetes que saldrán de circulación en 2024 según Banxico

El Banco de México (Banxico) anunció que durante el de 2024 se llevará a cabo la retirada de ciertos billetes que han sido parte del panorama económico cotidiano en México.

Esta medida se enmarca en el continuo esfuerzo del Banxico por modernizar y renovar las divisas nacionales, enfocándose en la implementación de nuevos modelos y materiales que han marcado un hito en la historia de la impresión de billetes.

El retiro de billetes no implica la pérdida de su valor para realizar transacciones, sino que busca centralizarlos en los bancos del país para su posterior eliminación de circulación.

Entre las figuras históricas que han adornado estos billetes a lo largo de los años se encuentran Emiliano Zapata, presente en el billete de 10 pesos, y Ignacio Zaragoza, que ocupó el billete de 500 pesos hasta 2006.

En los próximos meses, los billetes que han sido considerados "clásicos" durante casi dos décadas experimentarán su retirada progresiva. Además, algunos billetes innovadores, elaborados con polímero en lugar del papel tradicional, también serán retenidos, demostrando así la evolución de las divisas mexicanas en respuesta a las necesidades cambiantes.

¿Cuáles son los billetes en proceso de retiro del Banco de México?

Actualmente, cinco familias de billetes en México están bajo el proceso de retiro, abarcando desde la década de los noventa hasta los primeros años de los dosmiles. Estas son las familias B, C, D, D1, y F, cada una con sus particularidades en diseño y características de seguridad.

Recientemente, se añadieron dos modelos de la familia F al proceso de retiro: el billete de mil pesos con la imagen de Miguel Hidalgo y un fondo rosado, así como el billete de 50 pesos con la imagen de José María Morelos y Pavón, conocido por la "mariposa" que permitía verificar su autenticidad.

Particularmente, el billete de 50 pesos con la imagen de Morelos y Pavón será retirado para ser reemplazado por una nueva emisión que destaca al Ajolote mexicano. Este cambio ha generado interés entre la población, algunos de los cuales optan por conservar el billete actual debido a su atractivo diseño.

Las familias de billetes en proceso de retiro incluyen:

Familia B (1993): Introdujo los "nuevos pesos" con billetes de 10, 20, 50, y 100 pesos, destacando personajes como Lázaro Cárdenas y Nezahualcóyotl.

Familia C (1994): Continuó con los "nuevos pesos" e introdujo nuevos personajes, como Emiliano Zapata, Benito Juárez, y Sor Juana Inés de la Cruz.

Familia D (1996): Marcó el cambio en la unidad monetaria, pasando de "nuevos pesos" a pesos, manteniendo los diseños.

Familia D1 (2001): Incorporó elementos de seguridad adicionales y la fabricación en polímero, introduciendo el billete de mil pesos con la imagen de Miguel Hidalgo.

Familia F (2006): Renovó el diseño y los elementos de seguridad, destacando el uso de polímero en los billetes de 20 y 50 pesos, y reemplazando a Ignacio Zaragoza en el billete de 500 pesos con Diego Rivera y Frida Kahlo.

Billetes de México actuales

En la actualidad, México opera con la familia G, la cual está conformada por:

El billete de 20 pesos (G), conmemorativo del bicentenario de la Independencia Nacional.

El billete 50 pesos (G), con imagen del Ajolote mexicano.

El billete de 100 pesos (G), con imagen de Sor Juana Inés de a Cruz.

El billete de 200 pesos (G), con las efigies de Miguel Hidalgo y Jose María Morelos.

El billete de 500 pesos (G), con la imagen de Benito Juárez.

El billete de 100 pesos (G), efigies de Francisco I. Madero, Hermila Galindo y Carmen Serdán.

Y las monedas: 5 centavos (C), 10 centavos (D), 20 centavos (D), 50 centavos (D), 1 peso (C), 2 pesos (C), 5 pesos (C), 10 pesos (C), 20 pesos (C1).

