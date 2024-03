La candidata presidencial, Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, dañó la imagen de imparcialidad del INE al publicar su logotipo en una propuesta de campaña para frenar el uso de programas sociales, advirtieron consejeros electorales.

Aunque la Comisión de Quejas del Instituto declaró improcedentes las medidas cautelares contra la aspirante, pues borró el tuit con las imágenes, le hizo un "llamado enérgico" para no usar el emblema del organismo y no fomentar la difusión de su publicación.

Además, los consejeros recordaron a Gálvez y al "público en general" que utilizar de manera ilegal una marca registrada, como es el logotipo del INE, puede provocar sanciones por autoridades competentes.

De los pactos de sangre al robo del logo del INE. Todo para que se crea que Xochitl Galvez no quitará programas sociales. Ella en alguna ocasión llamó a revisarlos y también reducir y adelgazar beneficiarios. El INE exigió eliminar la imagen. OJO: Desde que inició su camino a… pic.twitter.com/QUN8yTPMo1

Xóchitl Gálvez subió a sus redes sociales el oficio en el que pedía al Instituto emprender una campaña de difusión en la que se aclarara que los programas sociales no son propiedad de un partido y no pueden utilizarse para pedir el voto, y sugería, en imágenes, el texto de posibles espectaculares, con el logotipo del INE.

La consejera Rita López criticó que la candidata hubiera dado retuit a la publicación, argumentando que la borraría más tarde, lo que provocó que las imágenes se quedaran registradas en la red.

"Ya no se pudo evitar un daño, el daño ya quedó hecho. La gravedad del asunto es trascendente, utilizar el emblema del Instituto de esta forma me parece bastante preocupante y más por la réplica que ha habido” .