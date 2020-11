Consejo indígena entrega 268 mil firmas contra Tren Maya en Campeche

Campeche.- Integrantes del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX) entregaron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Campeche 268 mil 208 firmas para exigir que se niegue la autorización de impacto ambiental para la fase 1 del Tren Maya.

"El proyecto Tren Maya no fue decidido por el pueblo maya, ni por otro pueblo indígena mexicano, sino que el nombre busca apropiarse de la denominación cultural indígena del pueblo maya, con el propósito de hacerlo más amigable", señala el documento.



Los inconformes indicaron que aunque está incluido en el Plan Nacional de Desarrollo, aún no se ha hecho público el Proyecto Ejecutivo integral.



"Por lo poco que conocemos, el proyecto Tren Maya y las obras conexas implican numerosos riesgos e impactos ambientales a todo el sureste mexicano, zona donde vivimos, de alta riqueza biológica e importancia para la conservación y protección de la selva maya, del acuífero y de la biodiversidad", expusieron.

Refirieron que, según el Conacyt, los ecosistemas del sureste sufrirán degradación, fragmentación y deforestación asociadas con la construcción, circulación y desarrollo propuesto por el proyecto.



También consideraron que exacerba la marginación de los habitantes de la Península de Yucatán, aumenta el riesgo de despojo de tierras y tradicionales culturales, causará el desplazamiento forzado de indígenas, afectará diversos cuerpos de agua y su manejo, y aumentará la generación de residuos.



Los integrantes del Consejo afirmaron que el proyecto no ha obtenido el consentimiento libre, previo e informado de las personas, comunidades y pueblos indígenas.



Por considerar que no se adecua a las normas ambientales, solicitaron a la Semarnat que niegue la autorización en materia de impacto ambiental del proyecto Proyecto Regional Fase 1 Tren Maya con clave 04CA2020V0009.



"Asimismo, solicitamos que conforme a sus facultades, garantice el cumplimiento de la normatividad ambiental mexicana suspendiendo las actividades de construcción del proyecto Tren Maya, por no contar con los elementos indispensables para la obtención de la autorización pretendida", puntualizaron.



Las más de 268 mil firmas fueron registradas en una petición publicada en la plataforma SalvaLaSelva.org.