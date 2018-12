¡Ojo! Estas seis actitudes te pueden salir muy caras

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Si ya estás haciendo la lista de propósitos para el próximo año, te recomendamos incluir estos seis consejos para eliminar actitudes que no sólo cuestan dinero, sino que también alejan a las personas de su potencial, como son el no establecer metas, los miedos y el carecer de un plan financiero.

Piggo, aplicación enfocada al ahorro y a la inversión que sirve de guía para alcanzar metas fijadas en estos rubros, recomienda lo siguiente a las personas:

1.- Ser más atrevidas en materia financiera

“Quejándote y no haciendo nada las cosas no van a mejorar ni un poquito, y esa es una regla universal. Qué tal si te propones para este Año Nuevo romper un poco con esto y empiezas a hacer todas esas pequeñas cosas, que por miedo, no te has atrevido a hacer, aunque sabes que te darán no sólo mayores ingresos sino una mejor vida”.

2- Evitar dudar de todo

Aunque tener dudas está bien, hacerlo en exceso hace perder el foco de lo que se quiere lograr. “Si ya tienes una meta financiera, personal, laboral o de cualquier tipo, no dudes de tu capacidad ni de tus decisiones, investiga y procede a buen paso para que no te canses y al final no logres nada”.

3.- Pensar que las metas no son para ti

Es un gran error que hay que corregir de raíz, afirmó Piggo, al destacar que tener metas ayuda a enfocar los esfuerzos, recursos, habilidades, deseos y hasta sueños.

Sin este elemento, lo más seguro es que queramos todo y acabemos consiguiendo apenas o nada. Establece metas posibles (medibles, con plazo y factibles) y verás cómo tu visión del mundo cambia”, aseguró.

4.- Evitar dejar a la suerte la situación financiera personal

Hay que dejar de soñar en ganar la lotería, por lo que sugiere tomar la riendas financieras “no desde mañana, tiene que ser desde hoy”, para que si ese golpe de suerte llega sea un extra y no la salida que esperas.

5.- Pensar que uno puede solo

La realidad es que nadie tiene todas las respuestas, por eso hay que acudir con las personas adecuadas que ayuden a hacer el camino un poco más fácil. En lugar sufrir todo tipo de tropiezos y decepciones que al final llevarán a tirar la toalla, hay que acercarse a alguien que ya haya pasado por ahí para que te oriente, destacó.

6.- El pensamiento “no lo merezco”

Desde que te vaya bien, ganar más dinero en el trabajo, el viaje de tus sueños, la casa que añoras, por lo que hay que hacer un cambio de mentalidad y en lugar de eso, reflexionar en lo que se está haciendo para que las cosas pasen.