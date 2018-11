La Constitución Moral ‘no es catequismo’, advierten (video)

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El equipo de Andrés Manuel López Obrador, Presidente electo de México, presentó este día la convocatoria para elaborar una cartilla a la que llama “Constitución Moral”, basada en una idea del prolífico pensador y escritor mexicano Alfonso Reyes.

Esta cartilla pretende establecer nuevos códigos éticos y morales para los mexicanos, partiendo de la idea de que el país entró en una decadencia desde hace algunos años y ésta se traduce en “la normalización” de ciertas prácticas como la corrupción. En el evento estuvieron presentes los miembros del consejo responsable de elaborar la “Constitución Moral”, Jesús Ramírez Cuevas, Verónica Velasco Aranda, Enrique Galván Ochoa y José Agustín Ortiz Pinchetti, publica el portal de noticias Sin Embargo.

También te puede interesar: Gana el sí en consulta ciudadana: construirán el Tren Maya

Jesús Ramírez, próximo vocero de Presidencia, anunció las bases de la convocatoria para la creación de la Constitución Moral. Para dicho objetivo se abrió una página de internet: www.constitucionmoral.mx donde se pueden consultar las bases.

“La Constitución Moral no es jurídica, no es un intento por normar la vida privada, no es un pretexto para construir un modelo autoritario de Gobierno, no se obligará ni impondrá nada a nadie, no es catequismo, no son mandamientos ciudadanos”, dijo Verónica Velasco, parte de este equipo, durante la presentación de la convocatoria de la “Constitución Moral”.

“No se obligará ni impondrá nada a nadie, no es catequismo, no son mandamientos ciudadanos”

Velasco Aranda indicó que se buscará reunir “un catálogo de principios y valores morales que nos oriente e inspire para elaborar la estima social que tanto han mancillado los políticos corruptos”.

El Presidente electo detalló que la transformación requiere de avanzar en lo material y fortalecer valores morales y espirituales.

“Lo que nos ha salvado siempre ha sido nuestra cultura o nuestras culturas frente a epidemias, inundaciones, terremotos, corrupción, malos gobiernos, siempre es la cultura de nuestro pueblo la que nos ha sacado adelante, es la que nos salva”, dijo.

Andrés Manuel añadió que hay que empezar a diferenciar entre educación y cultura. “La cultura es lo más profundo, y es lo que se mantiene en las comunidades, en los pueblos indígenas, y en particular en Oaxaca”, ejemplificó y destacó que en ese estado se respeta a la naturaleza, a los niños, a los adultos y se práctica la ayuda mutua.

“No sólo es no robar, además de no robar es ser consecuente, es decir, actuar con principios, con ideales”

“Una vez le preguntaron a un político, que no voy a mencionar su nombre porque ya es finado. Le preguntaron que qué era la moral. Contestó que la moral ‘era un árbol que daba moras y que servía pa’ pura’… Eso era lo que predominaba, que quien llega a un cargo y no se aprovecha del cargo, ‘es un tonto’. Todo eso tiene que quedar atrás”, dijo el Presidente electo.

“No sólo es no robar, además de no robar es ser consecuente, es decir, actuar con principios, con ideales”, añadió.

“La propuesta del nombre también se va a someter a consulta para no imponer nada. Queremos que de acuerdo con la convocatoria, en las mesas, en el debate y en el Congreso se decida sobre cómo vamos a llamar a este documento”, dijo López Obrador.