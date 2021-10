Consulado de EU en Tamaulipas emite alerta de seguridad por violencia

Tras el incremento de la violencia por grupos criminales armados y fuerzas de seguridad, el Consulado de Estados Unidos en la ciudad mexicana de Matamoros, Tamaulipas, emitió una alerta de seguridad

Para salvaguardar la integridad de sus ciudadanos, el Departamento de Estado norteamericano recomienda a sus conciudadanos no visitar esta región.

🚨Following last night’s clashes between Mexican authorities and criminal armed groups, U.S. consulate officials in Matamoros will restrict their movements to home, work, and U.S. Ports of Entry during daylight hours and shelter in place between 7:00 P.M. and 6:00 A.M.