Se perfila nueva consulta pública para definir el destino de una industria

Culiacán.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador propuso que el destino de una planta privada de fertilizantes se decida por medio de una consulta ciudadana.

De gira por Sinaloa, el Mandatario fue cuestionado sobre la viabilidad del proyecto, que representaría una inversión inicial de más de mil 200 millones de dólares -de un total de 5 mil millones- y que podría producir unas 800 mil toneladas anuales de amoniaco, materia prima de la que México es deficitario.



Aunque autoridades locales han respaldado la planta, el Mandatario recordó que se han registrado protestas, por lo que se tendrá que consultar a los ciudadanos para evitar una imposición.

"Sólo con consulta y va a ser difícil porque hay protestas, hay grupos que no lo aceptan". Entonces, sólo con una consulta a la gente, que ellos sean los que decidan, no podemos imponer nada", manifestó.

Esta no es la primera vez que el Presidente se pronuncia por un ejercicio ciudadano para determinar el futuro de esta planta de fertilizantes.



En junio de 2019, en una visita a Los Mochis, reconoció que detrás de los que se oponen al proyecto también hay intereses económicos, ya que podría implicar mayor competencia en el mercado.



Por ello, incluso anunció que investigaría para tomar una decisión final.



"Ahora que llegué a Los Mochis había una protesta por una planta para fertilizantes. Vamos a hacer un estudio para ver si perjudica la planta o si ayuda, lo tenemos que analizar porque siempre en estos asuntos hay muchos intereses, no me chupo el dedo", dijo.



El proyecto de Sinaloa pertenece a la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO).



Los sectores que respaldan la puesta en marcha de la planta, han asegurado que produciría unas 2 mil 200 toneladas métricas de amoniaco.



Sostienen que la producción de amoniaco en México no ha crecido, por lo que se han incrementado las importaciones de este fertilizante para el campo, generando un aumento en los precios que terminan por afectar a los productores nacionales.



La filial en México de Grupo Proman, el productor de metanol más grande a nivel mundial, pretendía iniciar la edificación de la planta entre octubre y noviembre de 2019, para operar en el primer semestre de 2022.



La distribución y ventas de la empresa en este producto estarán concentradas en el corazón agrícola de México que es el occidente y donde más demanda hay de fertilizante como Sonora y Chihuahua, además de Sinaloa.