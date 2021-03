La contaminación aérea se dispara en CDMX

MÉXICO.- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que los alta niveles de contaminación fueron causados por la tolvanera que se presentó la tarde del domingo ante el frente frío número 46 que cruzó el centro del país Agregó que el polvo que se pudo apreciar en la Ciudad de México vino del estado de Hidalgo y Puebla.

"Me informa el Servicio Meteorológico Nacional que los altos niveles de partículas se deben a tolvaneras provocadas por el frente frío #46 que cruzó el centro del país. Por la sequía los vientos levantaron tolvaneras que también llegaron al Valle de México".

En redes sociales la mandataria explicó que el pico máximo del cruce del frente frío fue cerca de las 17:00 horas de hoy y que en una imagen satelital se puede observar el polvo que provino de Hidalgo y Puebla. "El pico máximo fue a cerca de las 5pm. Me envían imagen de satélite. La línea está sobre el edomex, cdmx, Puebla y Tlaxcala. El polvo (color café) provino de Hidalgo y Puebla".

El pico máximo fue a cerca de las 5pm. Me envían imagen de satélite. La línea está sobre el edomex, cdmx, Puebla y Tlaxcala. El polvo (color café) provino de Hidalgo y Puebla pic.twitter.com/mgTHK43q05 — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) March 29, 2021

Por la noche del domingo, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) informó que no declararía contingencia ambiental Fase 1, pues los valores promediados en 24 horas no rebasaban los umbrales permitidos.

Se cuidadoso, ya que se presenta una reducción de la visibilidad en el #ValleDeMexíco por el incremento de #Tolvaneras debido a la velocidad del viento ☁️.#MantenteInformado#CuidaTuSalud pic.twitter.com/Cf1k4dl08u — Calidad del Aire (@Aire_CDMX) March 28, 2021

Cabe mencionar que el cruce del frente frío ocasión ráfagas de viento de 60km/hr por lo que diversos árboles cayeron así como ramas y láminas a lo largo de la Ciudad de México.

