No hay persecución política en mi contra: titular CRE

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que durante la reunión que tuvo ayer con Guillermo García Alcocer, titular de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), dejó claro que las investigaciones por un presunto conflicto de interés continúan y serán las autoridades correspondientes las que resolverán.

Guillermo García Alcocer señaló que planteó su renuncia al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien declinó aceptarla.

"Lo que le expresé es que nosotros no perseguimos a nadie, que no somos vengativos, que no vamos a utilizar el poder para cometer injusticias, que no vamos a llevar a cabo ninguna acto arbitrario", indicó el presidente.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el Ejecutivo federal explicó que en la audiencia con García Alcocer le expuso al comisionado presidente de la CRE que las investigaciones que se llevan a cabo a su persona por el posible conflicto de interés no son parte de una persecución política.

Precisó que siempre que alguien le presente una denuncia sobre un presunto acto de corrupción, el Presidente está obligado a denunciarlo a las instancias correspondientes para que se investigue, "porque si no lo hiciera perdería autoridad... Si yo me quedo callado o digo 'no conviene, no te metas', incluso si lo omito, me estoy convirtiendo en encubridor y pierdo autoridad".

Por su parte, el comisionado presidente de la CRE destacó que el organismo recibirá con gusto a los comisionados propuestos por el presidente de la República.

Agradezco al Presidente de MÉXICO @lopezobrador_ la productiva reunión de trabajo que sostuvimos hoy, en la que me aseguró que no hay una persecución política en mi contra y acordamos trabajar coordinadamente por el bien del sector energético de México. — Guillermo García A. (@garcialcocer) 26 de febrero de 2019

Al respecto, comentó que le explicó al presidente que dentro del conjunto de los perfiles no había muchos especializados en el tema eléctrico, y si los comisionados se cargan al tema de hidrocarburos, no va a haber posibilidad de desarrollar áreas en electricidad.

No es grave, “pero yo estaré a gusto de recibir a los comisionados porque se necesita operar a nivel del pleno, si bien la operación continúa, continúa la supervisión, y continúa el análisis de la información que nos mandan los permisionarios”.

De igual forma, explicó que los procesos de investigación por posible conflicto de interés van a quedar en términos constitucionales “y eso es lo que yo le pedía (al presidente), que nos permitiera presentar pruebas, alegatos y demostrar que las acusaciones son absolutamente falsas”.