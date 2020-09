(VIDEO) Contradice AMLO a Hacienda: “No va a haber deuda adicional”

Ciudad de México.- Tras las declaraciones del subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, de que sería factible contratar más deuda en caso de un rebrote del COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó esa posibilidad, porque –aseguró- el país tiene finanzas públicas sanas.

“Descarto esa opción, esa posibilidad. Tenemos finanzas públicas sanas, no va a haber deuda adicional", dijo AMLO durante la Conferencia Mañanera, como respuesta a un cuestionamiento en torno a lo mencionado por Gabriel Yorio.

El Presidente López Obrador agregó que la apreciación del peso y la reactivación económica ayudarán a bajar el nivel de la deuda pública, la cual se disparó en meses pasados por la crisis actual.

“Llevamos siete semanas con el peso apreciándose, entonces esto también influye en la disminución del monto de deuda. Entonces, no veo ningún riesgo, no se advierte y toco madera, que vaya a haber un rebrote en la pandemia y también toco madera porque no creo que se presente un rebrote económico, es decir, crisis económica”, manifestó el Mandatario.

En su participación en el encuentro digital "Covid-19: perspectivas del sector asegurador mexicano", organizado por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), el Subsecretario de Hacienda Gabriel Yorio afirmó que el gobierno federal se guardó el recurso para aumentar deuda en caso de que se presente un rebrote en el país del virus de coronavirus.

“Quisimos guardar la carta del endeudamiento precisamente como una segunda línea de defensa en caso de que hubiera un segundo rebrote y entonces tuviéramos que tomar acciones más agresivas con respecto a la economía”, explicó.