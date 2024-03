Controversia electoral: INE ordena bajar spot de Máynez contra Sheffield

Por segundo día, el INE ordenó al candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, no promover otro de sus spots, esta vez uno en el que habla en contra del morenista Ricardo Sheffield.

La Comisión de Quejas dio la razón al ex procurador del consumidor sobre que dicho promocional puede caer en la calumnia, al imputarle el delito de robo.

En el spot, que comenzó a transmitirse en radio y televisión, así como en las redes del aspirante presidencial, Máynez afirma que mientras él luchaba por México "Sheffield, que ahora es de Morena, robaba a manos llenas".

"Bajo la apariencia del buen derecho se considera que la frase no está amparada en la libertad de expresión y derecho a la información, dado que desde una perspectiva preliminar podría constituir la imputación del delito de robo en contra de Ricardo Sheffield, candidato al Senado" , resolvió la Comisión.

Ahora es Morena quien quiere censurar este spot de radio, televisión y redes sociales, porque no toleran que alguien les diga sus verdades. Igualitos al PRI.



Si aún no lo has visto, dale play y comparte. pic.twitter.com/hzzMt92S1k