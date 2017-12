Controversial Ley de Seguridad Interior se promulgó hoy

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Esta tarde será promulgada la Ley de Seguridad Interior, pero la Declaratoria de Protección no será emitida hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revise la constitucionalidad de la norma, informó Enrique Peña Nieto, presidente de México.

De acuerdo con SDP Noticias, en el marco de la 43 Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el mandatario aseveró que la ley discutida y aprobada en el Congreso de la Unión cumple con la necesidad de definir un marco jurídico para la intervención de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública y aclaró que esto no exime a los cuerpos civiles de dicha responsabilidad.

El presidente reconoció que las medidas contenidas en la propuesta despertaron el interés de organizaciones de derechos humanos locales e internacionales, quienes desde la semana pasada emitieron un llamado público para que el mandatario recurriera a su facultad de veto e hiciera a un lado la iniciativa.

En ese sentido, Peña Nieto aseguró que el único órgano encargado de revisar que una ley cumpla con lo establecido en la Constitución, y lo acordado en tratados internacionales, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por lo que anunció la promulgación de la minuta referente a la Seguridad Interior e invitó a la Corte a revisar sus fundamentos.

"Soy consciente de que este ordenamiento que habré de promulgar esta tarde es especialmente sensible para la vida pública del país. Por eso, no emitiré Declaratoria de Protección de Seguridad Interior, en los términos de esta ley, hasta que el máximo tribunal decida sobre su constitucionalidad. Así, la SCJN será el árbitro legitimado constitucionalmente para tomar una resolución definitiva. Ello no significa que dejará de haber intervención de la federación en materia de seguridad pública en auxilio de los estados que lo necesitan".

La Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior es una solicitud que, de acuerdo con la ley, pueden realizar congresos locales, gobernadores o el propio presidente, en requerimiento de elementos de las Fuerzas Armadas para atender un problema de seguridad pública en determinada región del país.

Para acceder a dicha Declaratoria, el actor solicitante debe especificar los motivos de amenaza y la presencia castrense no puede extenderse por más de un año. De acuerdo con lo expuesto por Peña Nieto esta tarde, la promulgación de la Ley de Seguridad Interior serviría para abrir su revisión en la SCJN y las facultades otorgadas en el documento no serían utilizadas sino hasta que se emitiera un fallo sobre su constitucionalidad. Sin embargo, el presidente no precisó el rol de los otros actores solicitantes y si éstos también se apegarían a la restricción extraordinaria hasta que la Corte resuelva la controversia.