¡Con burlas y memes! internautas se ríen de error de diputada

CIUDAD DE MÉXICO.- Martha Palencia, Coordinadora Estatal de Movimiento Ciudadano en Durango, fue blanco de burlas en las redes sociales luego de que una conferencia de prensa llevada a cabo el pasado lunes, se equivocara al parafrasear el refrán: ¡Con los pelos de la burra en la mano!, mismo que pronunció incorrectamente al decir: “Los pelos de la mano en la burra”.

También te puede interesar: Suspenden derechos a la senadora #LadyChampagne

De acuerdo a SDP Noticias, no es la primera vez que la funcionaria se ve envuelta en un escándalo por sus dichos, hace casi un año aseguró durante una ponencia sobre salud femenina, expresó “que los gorditos no son felices”.

“A las cosas hay que llamarlas por su nombre, no conozco a ninguna gordita o gordito que sea feliz”, declaró en ese entonces la también psiquiatra.

Aunque posteriormente se disculpó, la entonces directora del Instituto Municipal de la mujer justificó su declaración, "como psiquiatra atiendo a muchas personas obesas que no son felices por su problema, yo use el término 'gorditos' para no ofender. Recuerden que tenemos en el país los primeros lugares en obesidad y sobrepeso y mucha gente tiene problemas de diabetes por esta causa".

Como en esa ocasión la nueva equivocación de la funcionaria desató un ola de burlas y memes por parte de los internautas.

Cuando habla Martha Palencia es que tiene los pelos de la mano en la burra #LaPalencio pic.twitter.com/deKYKYC6Tt — La Araña Teje (@Tejiendoaranas) 6 de septiembre de 2018

Regresará el servicio de edecanes al Senado

Después de un primer día de extrema austeridad, el Senado decidió que repondrá el servicio de comida ligera para los senadores en sesiones del pleno, con semillas y chapatas, cuando la sesión rebase las 15:00 horas.

Además, regresará al servicio de edecanes, luego de que el martes los senadores debieron ir por su propio servicio, lo que dificultó que los 25 de las filas centrales tuvieran dificultad de recorrer todos los escaños para poder salir por su agua y su café.

“Sobre las edecanes y sobre los meseros, vamos a hacer un esfuerzo para que ese servicio, al menos el día de la sesión, se pueda prestar, para atención a senadoras y a senadores, destacó ayer Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado.