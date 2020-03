Escanean a pasajeros en el AICM por coronavirus

Ciudad de México.- Aunque no lo noten, los pasajeros procedentes de Asia, Europa y Estados Unidos, son "escaneados" a su arribo al Aeropuerto internacional de la Ciudad de México (AICM), afirmó la Unidad de Sanidad Internacional adscrita a la terminal aérea.

Esto mediante dos cámaras que miden la temperatura de todos los pasajeros que caminan a la zona de Aduanas de la Terminal 1.

Los aparatos dan lectura instantánea de la temperatura de los usuarios de manera digital, como si de tratara de un velocímetro.

Si algún pasajero es detectado con una temperatura mayor a los 37.5 grados es llamado a la Unidad para un interrogatorio y una revisión médica.

En promedio dijo, reportan entre cinco y seis casos de temperatura alta, personas que han sido revisadas en la Unidad y posteriormente descartadas en cuanto a la portación de Covid-19.

"Los protocolos se implementaron desde principios de febrero, y aunque no lo detecten los usuarios, ellos deben estar tranquilos porque estamos vigilando la circulación del virus, prevenir la introducción del coronavirus en nuestro país", indicó a REFORMA la doctora Yareli Pérez Hernández, jefa de la Unidad.

"Pareciera que no se están llevando a cabo acciones pero se han hecho desde siempre para todas las enfermedades y ahora se han intensificado para coronavirus".

La funcionaria, que registra de manera personal a pasajeros procedentes de países donde ya se propagó el virus, informó que hasta ahora no existe el registro de un caso sospechoso de coronavirus en el AICM.

"No hemos tenido sospechosos hasta el momento, nosotros no manejamos el término confirmado porque no les realizamos la prueba confirmatoria aquí, cuando nosotros llegásemos a tener un caso sospechoso se realiza el traslado a una unidad médica que nos designe la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y se realiza el traslado para el estudio de confirmación", añadió.