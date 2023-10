Cortocircuito ocurre en acto de AMLO en Yucatán

Un cortocircuito que se suspendió de forma momentánea el evento del presidente de México Andrés Manuel López Obrador en la zona arqueológica de Uxmal en Yucatán .

El incidente se dio en una esquina de un edificio arqueológico, provocando llamas y humo.

Ante ello, se suspendió el discurso que daba la directora del Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas (Promeza), Mariela Carrillo .

El mandatario se levantó a mirar el resplandor del fuego y el humo, aunque algunas personas entre el público le pedían que no lo hiciera.

Ante el siniestro, dos integrantes de Protección Civil rociaron extintores, apagando el incendio.

Posteriormente, el acto se reanudó.

Por otra parte, aunque el mandatario tiene prohibido referirse al proceso electoral de 2024, López Obrador insistió en que nadie va a detener el cambio declarando:

"Ya hay cosas que son irreversibles, que ya no tienen marcha atrás. Ya esto que se echó andar no se va a detener, no van a poder detenerlo, porque ya la gente ha tomado conciencia, yo siempre hablo que lo más importante es el cambio de mentalidad en el pueblo, y eso es lo que está sucediendo en nuestro país",

"Imagínense que regresen los corruptos, ¿ustedes creen que eso pueda pasar? claro que no, ¿quién va a querer eso? Nadie. Entonces no nos preocupemos José Huchim Herrera, director de zona arqueológica de Uxmal, van a haber hacia fondos adelante para seguir trabajando".

Planteó en esta zona, en una reunión con arqueólogos y restauradores.

Huchim había pedido al jefe del ejecutivo federal que le destinaran presupuesto para la conservación y restauración de la zona arqueológica.

AMLO viajó a Uxmal como parte de su gira de supervisión del Tren Maya que inició este viernes.

Aseguró que la obra de mil 554 kilómetros, que será inaugurada sin terminar en diciembre, ya impulsa el crecimiento del sureste y que ya hay mucha expectación de turistas.

"Hay mucho empleo en el sureste, en el primer trimestre de este año el norte creció 2 por ciento; el sureste, seis. Nunca se había visto esto” enfatizó

Por último dijo "Estamos llevando un cabo programa de bienestar y en beneficio del pueblo y es el Tren Maya. Ya está creciendo la afluencia turística, y no sólo de nacionales, hay gente que nos dice cuándo empieza a funcionar el Tren Maya, quiero subirme a este, cómo consigo una reserva”.

#Yucatán|| Durante la gira del presidente @lopezobrador_ en la zona arqueológica de #Uxmal, se presentó un cortocircuito, el cual provocó una nube de humo que comenzó a salir a un costado de un edificio del Cuadrángulo de las Monjas. pic.twitter.com/9N9Qx6LWM3 — Víctor Cabrera (@victorcabreramx) October 8, 2023

Con información de Reforma.