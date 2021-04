COVID-19: Autoridades se niegan a dar fecha de vacunación para médicos privados

Autoridades de la Secretaría de Gobernación (Segob) y de la Secretaría de Salud (Ssa) se negaron a dar una fecha para vacunar contra el Covid-19 al personal médico privado.

Patricia Rojo, médica cirujana, informó que luego de sostener un encuentro con representantes de la Segob y la Ssa, las autoridades rechazaron "rotundamente" dar una fecha para inmunizar a los trabajadores de la salud del sector privado.