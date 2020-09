A pesar de covid y prohibición, numerosas escuelas dan clases presenciales

Guadalajara.- Por dar clases presenciales sin que todavía esté autorizado, la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) ya inició los procedimientos de sanción a tres escuelas.

Pedro Díaz Arias, subsecretario de Educación Básica de la SEJ, señaló que se recibió el reporte de 16 planteles que retomaron sus clases de forma habitual, es decir, con la presencia de alumnos en las aulas.



De éstos, siete ya fueron inspeccionados y el resto está en proceso de supervisión.



"Uno, efectivamente tenía clases presenciales, dos más estaban dando asesorías, pero con un horario mayor al permitido por el protocolo, y los otros cuatro estaban cumpliendo con el protocolo, no se identificó ninguna anomalía", comentó el funcionario estatal.

A estos planteles ya se les levantó el acta correspondiente, ahora iniciará el proceso donde ellos tendrán la oportunidad de defenderse y presentar pruebas.



"Se está poniendo a disposición del área correspondiente de la Secretaría para su valoración y determinación, en su caso, si es que alcanzan la sanción, pero no hemos determinado la sanción, que le tocará a la Dirección General Jurídica".

El gobierno federal reiteró que las clases presenciales se reanudarán cuando el semáforo de riego epidemiológico de las entidades esté en verde.

El regreso a clases presenciales ocurrirá solo cuando el semáforo de riesgo epidémico de las entidades esté en verde. Esperamos que ninguna entidad estatal tome una decisión contraria porque podría provocar un riesgo innecesario a la población. — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) September 20, 2020



El 26 de agosto se dio a conocer que en el Instituto Cardiff, en Chapalita, se ofreció a los padres seis modalidades para regresar a clases, una de ellas, presencial, pese a que la SEJ no ha autorizado el regreso a las aulas y sólo permite asesorías frente a frente que no superen los 45 minutos.



No se informó si entre los colegios sancionados está este instituto.



El jueves pasado, el Gobierno del Estado dio a conocer los protocolos para el regreso a clases presenciales, pero no dio fecha para que los alumnos vuelvan a las escuelas.