COVID: Científicos mexicanos logran resultado efectivo en tratamiento

Toluca.- Científicos de la Secretaría e Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) realizaron un estudio sobre un tratamiento para atacar al virus SARS-CoV-2 que provoca el Covid-19, el cual demostró que podría ser efectivo, no sólo en una intervención temprana, sino también en estado crítico.

La investigación inició en marzo y fue liderada por los investigadores José Meneses Calderón y Hugo Mendieta Zerón, adscritos al Hospital Materno Perinatal "Mónica Pretelini Sáenz", de la ciudad de Toluca e incluyó como alternativa terapéutica el fármaco Nitazoxanida (NTZ), un medicamento utilizado en México como antiparasitario.

El tratamiento se aplicó bajo consentimiento a 41 mexiquenses con prueba PCR positiva a Covid-19, incluidos 16 pacientes ambulatorios, 5 trabajadores de Salud y 20 mujeres embarazadas, en edades de los 25 a 46 años, de la cuales, 75 % tuvo fiebre, 60 % disnea y 45 % tos, siete pacientes tuvieron estancia hospitalaria hasta por 30 días, debido a su estado crítico.

Una de las mujeres gestantes que venció al virus SARS-CoV-2 padece linfoma de Hodgkin, un cáncer del sistema inmunitario llamado sistema linfático.

Los resultados que describe el paper "Nitazoxanida contra Covid-19 en tres escenarios exploratorios" fueron exitosos al lograr el 80 % de efectividad y un nuevo estudio en proceso llamado ensayo clínico descriptivo no comparativo, que incluye a 166 pacientes, ha alcanzado ahora el 95 % de efectividad.

José Meneses Calderón explicó que a los pacientes, previo a la prueba de laboratorio, se les realizó una tomografía computarizada de tórax y no se les suministró algún otro antiviral debido a la estandarización de la medicación de base, la cual fue acompañada de antibiótico y un fármaco nombrado modulador, el cual reduce riesgos de inflamación en vías pulmonares a causa de la infección respiratoria.

El científico mexiquense dijo que se ha comprobado que la Nitazoxanida, aplicada en la etapa inicial o pre patogénica, tiene efectos positivos y que gracias al doctor Srivatsan Padmanabhan, candidato a biólogo molecular con residencia en el Centro Médico St. Joseph, de Tacoma, Washington, y quien colaboró en esta tesis, se adecuó una dosis amplificada a pacientes.

Esta investigación se encuentra en el catálogo del Centro Nacional para la Información en Biotecnología (NIH) de Estados Unidos y fue publicada en la revista internacional independiente The Journal of Infection in Developing Countries (JIDC), al cumplir estándares editoriales y de investigación.

Meneses Calderón recordó que con base científica, el ensayo clínico 'Solidaridad' de la Organización Mundial de la Salud (OMS) concluyó que remdesivir, hidroxicloroquina, lopinavir/ritonavir e interferón tuvieron poco o nulo efecto en reducir la mortalidad, acortar la estancia hospitalaria o disminuir la probabilidad de requerir ventilador.

José Anaya Herrera, director del Hospital Materno "Mónica Pretelini Sáenz", ha adelantado que el siguiente paso es realizar análisis PCR a las pacientes, brindar el tratamiento, calcular la carga viral antes y después de uso de Nitazoxadina y además, medir la inmunidad o anticuerpos.

La investigación ha sido presentada en el simposio virtual "Pandemia Covid-19 investigación con Nitzoxadina" que coordinó Laboratorios Liomont y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), que ha mostrado interés por este ensayo clínico, por lo que los especialistas del ISEM compartirán esta experiencia de este trabajo.