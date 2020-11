COVID: No estamos en situación de alarma asegura AMLO

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a ciudadanos no alarmarse ante un posible rebrote de Covid-19 y los motivó a seguirse cuidando para evitar contagios.

"No estamos en una situación de alarma, también eso que nos tranquilice, una cosa es Europa, otra nuestro país. Nada más en los estados donde ha habido aumento de contagios, no necesariamente de fallecidos, incluso en Chihuahua", comentó López Obrador.

En conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal dijo que ayer analizó con el Gabinete de Salud la situación epidémica de cada Estado y que seguirán apoyando a aquellos en los que ha habido un alza de casos de coronavirus.

"Ayer, nos reunimos con el Gabinete de Salud y se analizó la situación estado por estado y se considera que vamos a seguir aplicando las medidas, apoyando a los estados donde ha habido un crecimiento de infecciones.

"Afortunadamente, no es un asunto generalizado, hay estados donde no hay aumento y lo más importante que no aumente el número de fallecidos, estamos llevando a cabo un plan para reforzar atención médica a estados que lo necesitan: Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León, se está esforzando toda la atención del Seguro Social en estos estados", aseguró el Presidente.

López Obrador reiteró que México no tomará medidas coercitivas como en Europa en caso de que haya un repunte de casos.

"Consideramos que a diferencia de Europa cada país aplica sus políticas. Nosotros no estamos en una situación de emergencia para tomar medidas de confinamiento, regresar a cerrar establecimientos comerciales, no es necesario.

"Estamos confiando mucho mucho mucho en la gente, que todos no cuidemos, somos mayores de edad y no vamos a aplicar medidas coercitivas, nada de toque de queda, de medidas autoritarias. Si vemos una situación que amerite medidas especiales aquí vamos a hacer el llamado", agregó López Obrador.