Critican a senador por hacer 'turismo parlamentario' en Qatar

Mayolo López

Agencia Reforma

El senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García, rechazó que haya hecho turismo parlamentario, tras difundirse sus fotos en Doha, Qatar, donde participó en la Asamblea General de la Unión Parlamentaria.



"¿Turismo parlamentario? No, para nada", sostuvo.



En entrevista, el legislador neoleonés aseguró que el Senado pagó los vuelos y que él cubrió su hospedaje, su alimentación y un tour por un fuerte.

"Yo creo que me eché de mi bolsa unos 20 mil pesos, pero seguiré siendo transparente", afirmó.



García señaló fue el parlamentario de la delegación mexicana que tuvo más participaciones, que fueron tres y en las que habló de las estancias infantiles y los desmanes de la CNTE.



Según dijo, él utiliza la plataforma Instagram porque "es una plataforma personal"; en las fotos que subió aparece en un camello, con un turbante en un cómodo sofá y posando frente a rascacielos.



Detalló que esas fotografías las tomó en un tour en una mañana que tenía libre, después de correr a las 5:00 horas.



-Se te critica por hacer turismo parlamentario, se le preguntó.



"Todo está en los hechos, ahí están los videos de mis participaciones. De toda la delegación mexicana fui el único que participó tres veces y lo que un servidor haga en la mañana o en la noche, fuera de las sesiones, es muy independiente de lo que es el trabajo en comisiones".



-¿Se vale presumir esto?, se le cuestionó.



"No sé si se valga o no. Soy ciento por ciento transparente. Subo todo, inclusive a quienes me critican por los gastos, yo dono mi sueldo".