Lanzan campaña contra la discriminación ¿discriminando?

CIUDAD DE MÉXICO.- Los embajadores de la campaña han posteado fotografías suyas en Twitter, Facebook e Instagram vistiendo playeras blancas con letras negras con el slogan de la campaña. Además, incluyen textos similares en los que muestran cifras de la discriminación en el país donde denuncian la palabra “indio” de uso despectivo en el México actual.

De acuerdo con Vanguardia, el problema que han detectado es que los modelos de la campaña son hombres y mujeres, en su mayoría, de tes blanca, quienes no podrían sufrir discriminación por su tono de piel, señalan los usuarios de las distintas redes.

Muchos de los voceros que aparecen en las fotografías tienen cabello rubio, ojos verdes y rasgos no indígenas.

El hashtag #OrgullosamenteIndio en Twitter ha sido cuestionado e incluso los usuarios han exigido una disculpa por parte de la empresa. Sin embargo, la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma ni Cerveza Indio han atendido el reclamo de los usuarios por la campaña atribuida a la marca.

Whitexicans diciendo: a mí no me importa que me digan indio (pues noo, no eres prieto, no sabes todo lo que implica eso) #OrgullosamenteIndio pic.twitter.com/luIjhpPb6k