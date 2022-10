Los seres humanos amamos viajar. ¿Cómo no hacerlo? Después de todo, cada viaje representa una oportunidad maravillosa para visitar destinos nuevos y desconocidos, familiarizarse con culturas distintas a la propia, salir de la rutina aunque sea por unos días, descansar solo o acompañado, relajarse, deleitarse con mezclas de sabores nunca antes experimentadas, entre tantas cosas más.

Al mismo tiempo, los viajes suelen incluir para muchos una parte que resulta tediosa, y se trata ni más ni menos que del traslado. En términos generales, los vuelos no son vistos con ojos positivos, ya que uno quiere llegar a destino cuanto antes. Se cree que las verdaderas vacaciones comienzan una vez que uno arriba al hotel o lugar de estadía. Sin embargo, ¿qué pasaría si digo que pueden empezar muchísimo antes?

En América, a modo de ejemplo, existen aeropuertos que son espectáculos por sí mismos. Aeropuertos enormes donde poner un pie dentro es como ser transportado a otro mundo, uno muy lejano. Estos lugares son los que representan, en realidad, el inicio de las vacaciones. No hay por qué esperar a salir para sentir ese aroma a algo distinto, nuevo, bello.

¿Cuáles son los aeropuertos más grandes de América?

Además, el gran tamaño de los aeropuertos muchas veces implica un nivel muy alto de aviones. Por lo tanto, al movernos hacia o desde un sitio como este, descansaremos tranquilos durante el traslado y nos sentiremos realizados tras el aterrizaje.

Por este motivo, en el presente artículo nuestro objetivo consiste en contarte cuáles son los aeropuertos más grandes de América. De esta manera, podrás ir planificando, aunque sea mentalmente, tus próximas vacaciones o, para ser más específicos, tus próximos vuelos.

Aeropuertos colosales de América

Para comenzar, en lo que respecta a América, uno de los aeropuertos más grandes es, sin lugar a dudas, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Cuenta con unas 740 hectáreas aproximadamente, dos pistas y la capacidad necesaria para atender hasta cincuenta millones de pasajeros. De hecho, llegó a esa última cifra hace unos pocos años, en el 2019. A su vez, son varios los beneficios que se incluyen al pasar por AICM durante un viaje; a continuación, te contamos de cuáles son los principales.

Aerolíneas: al momento de viajar, resulta fundamental tener la posibilidad de elegir una aerolínea en la que uno confíe, para así viajar tranquilo. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, son numerosas las aerolíneas que operan, motivo por el cual uno puede elegir la que más le guste o le convenga según los destinos.

Horarios: este aeropuerto se caracteriza, entre otras cosas, por la puntualidad. No hay nada peor que esperar con ansias tu vuelo solo para que este se retrase sin razón aparente. En AICM, no tendrás que preocuparte por esto, sino que viajarás siempre en horario.

Destinos: así como hay muchas aerolíneas, hay un montón de destinos a los que se pueden llegar partiendo de este aeropuerto. También son muchos los vuelos que aterrizan en él. Entonces, habiendo tantos vuelos nacionales e internacionales, prácticamente no hay excusas para no darle una oportunidad a AICM. Aseguramos que no vas a arrepentirte.

Transporte entre terminales: el espacio en sí está muy bien diseñado, de forma tal que uno encontrará a dónde debe dirigirse con facilidad. El transporte que conecta las distintas terminales también es sumamente práctico al momento de tener que trasladarse de un punto del aeropuerto a otro más rápido. Uno puede optar entre el airtrain y los autobuses. Estos últimos se incluyen dentro del grupo de “transporte interterminales”.

Atención: la atención que reciben los clientes en AICM es óptima.

Entonces, como habrás podido ver, además de su tamaño colosal, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México también se destaca por un montón de cuestiones adicionales. Veamos qué otros aeropuertos cumplen con este criterio.

El Aeropuerto Internacional de Sao Paulo, Brasil, definitivamente es otro de los grandes aeropuertos de América. De hecho, por sus instalaciones pasan unas 40 millones de personas al año. Por ende, podemos afirmar que posee un movimiento increíble. El profesionalismo de cada uno de los empleados es lo que sigue atrayendo a un gran número de viajeros.

Otro aeropuerto que no podemos dejar de lado es “El Dorado” de Bogotá, Colombia. El área que ocupa tiene un tamaño aproximado de 7 kilómetros cuadrados. ¿Impresionante, no es verdad? Puede atender hasta unos 20 millones de pasajeros. Se ha ido desarrollando muchísimo en este último tiempo, así que no deja de sorprendernos.

También tenemos al Aeropuerto Internacional de Tocumen, Panamá. Es uno de los pocos en su región en tener dos pistas de aterrizaje. Atiende a más de 12 millones de pasajeros cada año, dato obtenido de la página oficial. Si bien no son tantos los vuelos que se organizan en este lugar, no deja de ser fundamental gracias a la ubicación estratégica.

En Nueva York, Estados Unidos, se encuentra el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy. Originalmente se lo conocía como el Aeropuerto Idlewild, pero se ha transformado con el correr de los años. Sirve sobre todo a la ciudad de Nueva York y es verdaderamente hermoso. Vale la pena conocerlo.

Finalmente, un último aeropuerto que queremos tener en consideración, ya que sería poco apropiado de nosotros no hacerlo, es el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, situado en Perú. Está en Lima y atiende a unos veinte millones de pasajeros. Por lo tanto, merecía ser mencionado junto a los demás grandes aeropuertos del continente.

Conclusión

A modo de cierre, reiteramos que viajar es un placer. Con esto no pretendemos referirnos únicamente al pasar tiempo en el hotel o recorriendo un destino, sino que poner pie dentro de un aeropuerto también puede ser una experiencia fantástico. Esto es cierto cuando, por ejemplo, visitamos uno de los que aquí hemos destacado, aquellos aeropuertos dentro de América que se destacan por su tamaño. De tener la oportunidad de pasar por uno de ellos, incluso si es tan solo en la forma de una escala, recomendamos hacerlo. Cambiará la forma en la que miramos los aeropuertos para siempre y tu viaje será incluso más especial. ¿Qué estás esperando? ¡Bon voyage!