Cuarto Informe: AMLO asegura que sin crecimiento se reduce la desigualdad

El mensaje por el Cuarto Informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, dejó una danza de cifras y declaraciones que poco distaron de las declaraciones que realiza cada mañana en su conferencia de prensa.

Sin embargo, entre los logros, citas y alusiones directas al gobierno de sus antecesores, AMLO destacó que sin crecimiento económico, pero con una mejor distribución del ingreso, su gobierno ha logrado aminorar la desigualdad de la pobreza y los ricos ganan en promedio 16 veces más que los sectores pobres.

En su mensaje con motivo de su Cuarto Informe de Gobierno el titular del Ejecutivo federal señaló que de acuerdo en la última Encuesta del Ingreso y Gasto de los Hogares levantado por el Inegi, de agosto a noviembre de 2020, en plena pandemia, mientras en 2018 los más ricos ganaban en promedio 18 veces más que los pobres, en 2020 la desigualdad se redujo a 16 veces.

En el mensaje, previo a la entrega del documento del informe a la Cámara de Diputados, que realizó el secretario de Gobernación Adán Augusto López, AMLO presumió que su plan de "cero corrupción" y erradicar los privilegios en el gobierno ha significado ingresos extras por 2.4 billones de pesos.

"El plan de cero corrupción e impunidad y de los lujos y privilegios en el gobierno han generado 2.4 billones de pesos extras", dijo.

La intención de transferir la Guardia Nacional al Ejército, no es "con el propósito de militarizar o ir al autoritarismo", afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que el objetivo es que con la vigilancia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la corporación se convierta en la principal institución de seguridad pública del país.

Al abordar el tema de la seguridad, el mandatario señaló que el único afán es que se consolide y mantengan su disciplina, profesionalismo para que no se corrompa como, insistió, con la extinta Policía Federal.

Y añadió: