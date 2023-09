Cuauhtémoc Blanco se baja de contienda por Jefatura de Gobierno de CDMX

El Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, renunció este miércoles 20 de septiembre, a su aspiración para competir por la candidatura a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

En entrevista con medios locales, el mandatario morelense aseguró que no le pidieron bajarse, pero, recalcó, "si son decisiones de arriba, hay que subordinarse".

El martes, Blanco se reunió con el líder nacional de Morena, Mario Delgado, quien también aspira a la Jefatura de Gobierno capitalino.

"Después de reunirme con mi amigo y presidente de Morena, Mario Delgado, he decidido no competir por la Jefatura de la CDMX para seguir dando prioridad a la unidad dentro del movimiento”.

pic.twitter.com/bJhFz34LIG

Por la mañana, el gobernador inauguró un gimnasio con su nombre, y declaró que la próxima semana se reunirá con la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, para definir su futuro.

"Sí me favorecen (las encuestas para la Jefatura de Gobierno), pero hay que ser subordinado y lo más importante es apoyar el movimiento y si hay que bajarse, hay que bajarse, yo no tengo ningún problema” .