Urge gabinete de Cuauhtémoc Blanco para entrega de recepción

MÉXICO.- El secretario de Gobierno de Morelos, Ángel Colín López, urgió al gobernador electo Cuauhtémoc Blanco, a nombrar a su gabinete para darle celeridad, certeza y sustento jurídico al proceso de entrega-recepción.

En conferencia de prensa, Colín López, quien encabeza la comisión de enlace gubernamental con el equipo del ex futbolista, dijo que los documentos muchos de ellos especializados, deben ser recibidos por los virtuales responsables de las áreas.

Luego de que el jefe de la comisión de transición de Cuauhtémoc Blanco, José Manuel Sanz amagó con no asistir más a las reuniones de las comisiones de enlace si no se entregaba información específica en las próximas 72 horas, Colín López indicó que para ellos no existe ningún plazo fatal, sino la necesidad de que la entrega-recepción se realice con certeza y legalidad.

“No podemos entregar información específica, especializada, sensible, sino conocemos si quién la reciba tiene el conocimiento, incluso, la personalidad jurídica para recibirla y entenderla”, expresó.

El secretario de Gobierno indicó que el miércoles volverán a reunirse las comisiones de enlace y confío en que para entonces Cuauhtémoc Blanco ya haya nombrado a su gabinete.

Reunión con AMLO

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador sostuvo una reunión con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) en la que participaron ya los Ejecutivos estatales electos de cada entidad.

En conferencia de prensa, Manuel Velasco Coello, gobernador de Chiapas y presidente de este órgano, detalló que López Obrador planteó los 25 lineamientos de su gobierno y, además propuso que se instalarán mesas de trabajo interinstitucionales con las comisiones de la Conago.

El trabajo en equipo siempre en beneficio de los ciudadanos llevará a los mejores resultados. Con @lopezobrador_ trabajaremos para que los morelenses tengan las mejores oportunidades para salir adelante. pic.twitter.com/wrcGV1z01w — Cuauhtémoc Blanco (@cuauhtemocb10) 27 de agosto de 2018

