Cuesta de enero: estas marcas suben precio de sus productos en 2020

CIUDAD DE MÉXICO.- Pequeños comerciantes denunciaron que tras el aumento salarial, el consumo no ha mejorado. Y sumado a eso, desde que culminó el 2019, famosas marcas han incrementado sus precios.

“Durante 2019, tuvimos un incremento de salario mínimo que todos celebramos, sin embargo, la carestía en la que vivimos lo diluyó y resultó insuficiente”, expresó Cuauhtémoc Rivera, presidente de Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).

Detalló que el aumento de poco más de 16 por ciento otorgado en enero del 2019 “nada más sirvió para el arranque, por lo que prevemos un escenario similar en este 2020”.

“Aunado a la carestía de vida, tenemos factores fiscales que lo encarecerán aún más, como el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), pues desde antes de terminar diciembre las cadenas de proveeduría informaron al pequeño comercio de las actualizaciones a los precios”, aseguró.

De acuerdo con información de MSN y Vanguardia, la primera marca en elevar sus productos fue Bimbo que aumentó dos pesos a su línea de pan de caja en todas sus versiones.

Mientras que marcas como Gamesa, Modelo, Sabritas, Barcel, Nestlé, Lala, Alpura, Marinela y Tía Rosa anunciaron que sus productos tendrían ajustes a partir del 2 de enero de 2020, afirmó ANPEC a través de un comunicado.

“La carestía de la vida es esa piedrita en el zapato que nos fastidia a cada paso que damos, pero hasta ahora no la hemos podido controlar, pues mientras no haya desarrollo económico, no se podrá fortalecer el mercado interno, los mexicanos no podrán tener una certeza económica”, concluyó Rivera.