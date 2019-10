AMLO no sabía del operativo para arrestar a Ovidio Guzmán

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), afirmó en su conferencia de prensa matutina de este martes que no estaba informado sobre el operativo para detener a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera, en Culiacán, Sinaloa.

Desde Palacio Nacional, el mandatario indicó que tiene mucha confianza en el general Luis Cresencio Sandoval González, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El presidente recordó que su recomendación siempre es cuidar las vidas y que no se violen los derechos humanos durante los operativos.

“Cuando me enteré que se había generado este conflicto y me informan y les pido que se reúna y que tomen una decisión, me presentan su propuesta yo la avalo que eso era lo mejor”.

Agregó que aún se busca detener a Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, cuidando siempre a la población y “sin derramamiento de sangre”.

El mandatario federal detalló que no puede haber impunidad, “se debe cuidar a la población, no debe de haber daños colaterales y para eso se necesitan inteligencia más que la fuerza”.

El presidente de México reiteró que, si se considera que él cometió un ilícito al apoyar que se suspendiera el operativo en Culiacán, que se proceda.

Consideró que no hubo ningún delito, pero si se decidiera someterlo a proceso, tiene derecho a una defensa como cualquier ciudadano.

Lo que más importa es mi autoridad moral, porque si no tengo autoridad moral, no tengo autoridad política. No tengo nada, soy la nada, sin autoridad moral”, agregó.

Gobernador de Sinaloa no tuvo responsabilidad en operativo: AMLO

En el caso del gobernador de Sinaloa, el presidente afirmó hoy que Quirino Ordaz Coppel no tuvo nada que ver con las decisiones tomadas tras los hechos violentos del pasado 17 de octubre en Culiacán.

"El gobernador no tiene responsabilidad, esto fue una decisión de la Federación", dijo el mandatario en su conferencia de prensa matutina, al aclarar que fue el gabinete federal de Seguridad el que coordinó las acciones.

Respecto a la fuga de reos, López Obrador agregó que en el penal Aguaruto hay reos que pertenecen al grupo delictivo que protegió a Ovidio Guzmán y por eso retuvieron a custodios.

