México: 17 de octubre, el día que Ovidio Guzmán paralizó Culiacán

Ciudad de México.- El 17 de octubre de 2019 ocurrió el evento criminal más impactante en la historia de Sinaloa: una serie de decisiones que paralizaron Culiacán y provocaron una herida que aún no ha sido sanada.

Ese día tomó por sorpresa a todos los habitantes de esta ciudad el llamado Cártel de Sinaloa, amenazando con sus fusiles, bloqueando calles y causando terror como un acto de negociación con las autoridades federales que habían detenido a uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", Ovidio Guzmán. Aunque horas después se supo que el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador había dado la orden para liberarlo.

#Culiacanazo aquí podemos ver a Lopez. Para los que dicen que no son iguales pero son peores. pic.twitter.com/1xCnlq6r24

La relación que había entre la sociedad civil y la organización criminal se resquebrajó, no se rompió, pero se cuarteó fuertemente, han definido especialistas, pues ese día se conoció la violencia que pueden ejercer contra la población.

"Ese día pensamos que se iba a venir la guerra, conocimos todo el armamento que podían tener los grupos criminales", ha señalado Anajilda Mondaca Cota, Doctora en Ciencias Sociales y Humanidades para la Universidad Autónoma de Occidente.

Alrededor de todo esto estaba en juego un discurso social construido por los grupos criminales, el de ser protectores de la ciudad.

"Había la creencia de que cuidaban, pero ese día nos preguntamos si en verdad eran buenos, porque nunca lo fueron", señaló Dante Aguilera, activista miembro del Taller de Gráfica Popular Juan Panadero.

El 17 de octubre de 2019 se realizó un operativo por la Guardia Nacional y el Ejército en Culiacán. Se trató de detener a Ovidio Guzmán López, hijo de Guzmán Loera, y se logró, pero eso provocó una reacción inesperada, dijo Tomás Guevara Martínez, Doctor en Ciencias Sociales para la Universidad Autónoma de Sinaloa.

"Nos tomó por sorpresa a todos los ciudadanos, no esperábamos que fuera a suceder algo así y menos a esas horas", comentó.

El operativo de las fuerzas federales comenzó alrededor de las 14:00 horas, cuando se comenzó a rodear la casa de Guzmán López en el fraccionamiento Tres Ríos. Cincuenta minutos después, los elementos entraron al domicilio y comenzaron a retumbar el sonido de armas y fusiles como una escena de terror.

Hubo al menos 500 hombres armados, miembros de grupos criminales, alrededor de esa casa para evitar esa detención, pero no lo lograron.

De inmediato esa violencia se trasladó a todo el sector Tres Ríos, las colonias Infonavit Humaya, Vicente Guerrero y Villa Universidad. Ahí habrían muerto hasta 13 personas, entre ellos un militar y tres civiles que iban pasando por el lugar sin saber de la violencia desatada.

Los hombres armados robaron más de 50 vehículos, amenazaron a los culiacanenses con esos fusiles, algunos fueron golpeados y otros más quedaron heridos.

"Veníamos mi novia y yo por la Universitarios cuando vimos que estaban unos hombres armados. Nos dimos la vuelta aquí y sentimos como una bala le pegó al carro. Se apagó y salimos corriendo, fue cuando sentí que me había pegado la bala en la pierna", contó Eddy, un testigo anónimo.