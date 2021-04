David Monreal responde a críticas por video donde manoseó a Rocío Moreno

Monreal Ávila, afirmó que tiene absoluto respeto a las mujeres y que quedará demostrado en la “conformación de su gabinete paritario” si ganas las elecciones, luego de la difusión de un video en el que se observa el momento en que supuestamente toca el trasero a una mujer.

Rocío Moreno, la mujer que fue tocada por Monreal, también es candidata de ese partido para la presidencia municipal de Juchipila.

Tras la difusión de la grabación, ambos políticos negaron la acusación.

Monreal Ávila, precisó que lo del video donde manosea a una mujer es una mentira, una manipulación que lastima mucho, y que sus antecedentes como persona y como figura pública prueban su respeto y trabajo por los derechos de las mujeres.

Añadió que su trabajo como servidor público lo confirman como feminista y luchador y defensor de los derechos de las mujeres y que su oferta política es impulsar políticas que vayan al "reconocimiento pleno de la mujer, no a la simulación, no al engaño, no a la manipulación".

En tanto, Rocío Moreno, candidata de Morena para el municipio de Juchipila, fue tajante al señalar que el video se trata de una calumnia para afectar la imagen del candidato David Monreal y la de ella.

Destacó que el abanderado de Morena a la gubernatura de Zacatecas, Monreal Ávila, "es una persona respetuosa y nunca me ha faltado".

Todos vimos el video. Aquí, el posicionamiento de Rocío Moreno, candidata de Morena en Juchipila. ¿Y el de David Monreal, candidato de Morena a gobernador de Zacatecas?

pic.twitter.com/Ya6vI5Wae1 — Víctor Trujillo (@V_TrujilloM) April 21, 2021

También te puede interesar:

Captan a candidato de Morena ‘manoseando’ a su compañera

#April24: El terrible reto de TikTok que promueve la violación

Mujer le da una golpiza a su jefe con un trapeador por acosarla sexualmente