De nuevo regresó el bicho este: AMLO reconoce aumento de casos Covid

Este sábado, el presidente Andrés Manuel López Obrado reconoció que "de nuevo regresó el bicho este", luego de que ayer se registraran en México casi 10 mil nuevas infecciones por Covid y 19 fallecimientos a causa del virus. Sin embargo, destacó que debido a que se han aplicado más de 200 millones de vacunas, no causa el mismo daño que antes.

Durante la ceremonia de inauguración de la sucursal del Banco de Bienestar, el mandatario reconoció que la atención médica y los medicamentos gratuitos siguen siguen siendo una asignatura pendiente, pues señaló que su gobierno tuvo que hacer frente a la llegada de la pandemia.

"El que la atención médica y los medicamentos sean gratuitos, y esa es una asignatura que, reconozco está pendiente, porque tuvimos que enfrentar la pandemia. Primero salvar vidas, vacunar a la mayoría del pueblo. Aplicamos más de 20, no, 200 millones de dosis de vacunas, fuimos de los 10 países que más vacunamos en el mundo", declaró el presidente López Obrador.

"Por eso ahora que de nuevo regresó el bicho éste, que todavía ahí anda, pues ya no causa el mismo daño, ya no hay que hospitalizarse y lo más importante pues ya no afecta, ya no hay fallecimientos que es lo que más nos dolió durante mucho tiempo" destacó.