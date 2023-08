"Decidirán padres y maestros sobre libros" afirmó AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró este sábado que serán los padres de familia y los maestros, no "autoridades corruptas", quienes decidirán sobre la distribución de los nuevos libros de texto.

El mandatario criticó que algunos gobernadores, sin nombrar cuáles, se opusieran a los nuevos contenidos afirmando que “no quieren que se sepan realidades”, como que los conservadores son unos "reverendos ladrones".

"Vamos a seguir adelante, mejorando también la educación. Ya se hicieron los nuevos contenidos de los libros de texto, ya saben ustedes que los conservadores ¿No?, están enojados, ellos quisieran que la gente no conociera lo que es la realidad económica, social", señaló.

"No quisieran ellos que se les descubriera que son unos reverendos ladrones, eso es lo que no quisieran. En algunos estados no se va a poder (la distribución), muy pocos porque ahí se 'amacollaron', así se dice en mi pueblo."