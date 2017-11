Violentan a las mujeres por su imprudencia: cardenal

Agencia

Guadajalara.- El cardenal emérito de Guadalajara, Juan Sándoval Íñiguez, aseguró que las mujeres son violentadas por culpa de su "imprudencia".

"De parte de la mujer puede haber cuando menos imprudencia, ¿no?, con cualquiera que sale por ahí bien vestido luego se comprometen, se enganchan", añadió según el sitio Vanguardia.com.

Las declaraciones del cardenal se dieron en una charla encabezada por José Medina Mora Icaza, aspirante a la presidencia nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Para sostener sus palabras, Sándoval Íñiguez, dijo que en Ciudad Juárez, Chihuahua, se hizo un experimento en el que las mujeres se suben a cualquier carro.

"Vistieron a un policía joven, bien parecido, lo vistieron de civil, le dieron un Grand Marquis y lo mandaron por las calles a conquistar muchachas y las invitaba, las subía al carro y las llevaba a la presidencia municipal, cuando ya tenía allá cerca de 40 muchachas o más, ya les dijeron con cualquiera se suben, por eso las matan".

Según el religioso, esto sucedió en los peores años de violencia contra la mujer que vivió la ciudad fronteriza.

Declaró que las mujeres están conscientes de las razones que han propiciado el incremento de los feminicidios, y que deben cuidar donde y con quién andan.

No es la primera vez que las declaraciones del cardenal dan de qué hablar, anteriormente aseguró que "las mujeres no deben de andar provocando, por eso hay muchas violadas", y "los gays son una minoría que no me preocupa".