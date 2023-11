Declinan López y Limón en favor de Taboada para la CDMX

Kenia López y Lía Limón, quienes habían expresado su interés de participar por la Jefatura de Gobierno , declinaron este sábado a favor del Alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada .

"Es el momento de mi amigo Santiago Taboada, es quien nos llevará al triunfo", dijo la senadora López durante un evento realizado en la Alameda del Sur, en Coyoacán.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, expresó su respaldo a Taboada en un mensaje en Facebook, destacando la capacidad del Alcalde con licencia para transformar la Ciudad de México.

Cortés elogió el desempeño de Taboada en sus dos periodos como Alcalde y aseguró: "Estoy seguro de que estarás a la altura de las circunstancias".

El líder del PAN también reconoció la generosidad de aquellos que declinaron en favor de Taboada, entre ellos, Lía Limón y Mauricio Tabe, alcaldes de Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo.

Además, destacó la renuncia a sus aspiraciones de Kenia López, vicecoordinadora de los senadores de AN, y el apoyo de Margarita Zavala, quien se mostró lista para participar donde el partido lo indicara.

"Es momento de unidad, de cerrar filas, de apoyar a quien puede ganar la Ciudad de México, es momento de estar con Santiago Taboada. Cuenta conmigo, tu triunfo es el triunfo de los ciudadanos que queremos recuperar la Ciudad de México", afirmó la diputada federal Margarita Zavala.

Taboada se perfilaría para encabezar el Frente Opositor , al menos por parte del PAN.

Ya que el alcalde con licencia de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, aún sigue en la carrera por la candidatura por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

De acuerdo con lo pactado por la coalición PRI, PAN y PRD, los aspirantes tendrán que formar parte de cuatro foros de discusión así como realizar al menos tres encuestas para poder ser seleccionados como el candidato único de la alianza.

La alianza comenzó el 15 de noviembre como el día único para el registro de aspirantes ante las sedes locales de los tres partidos.

En el PAN de la CDMX estamos unidos y fuertes https://t.co/bYFvhTvIru — Dra. Kenia López Rabadán (@kenialopezr) 11 de noviembre de 2023

Les tengo una noticia muy importante. Hemos demostrado que en la oposición sabemos gobernar y que en unidad somos y seremos más fuertes.



¡Soy una mujer que cumple y hoy estoy honrando mi palabra! pic.twitter.com/bcP6jXP7dO — Lía Limón (@lialimon) 11 de noviembre de 2023

Va Karina Barrón por la Alcaldía de Monterrey

La legisladora federal del PRI, Karina Barrón, se reveló hoy como aspirante a la Alcaldía de Monterrey.

En un evento en el Auditorio Pabellón M, el priista aprovechó para dar el anuncio frente a dirigentes del PRI, PAN y PRD, coalición que encabezará Xóchitl Gálvez, rumbo a la Presidencia en las elecciones de 2024.

Luego de presentar un video en el que aseguraba que su sueño había sido siempre ser presidenta municipal, la Diputada confirmó sus intenciones en una rueda de prensa posterior al evento.

"Tengo desde el 2015 trabajando en la Ciudad de Monterrey y sé que cuando tú te propones algo, lo vas a lograr, y veo un Monterrey con falta, con mucha inseguridad, la contaminación está a todo lo que da, con el tráfico, no hay movilidad, no hay una estrategia así que me siento lista y preparada y levanto la mano claro que sí por buscar un sueño de poder ayudar a los demás".

Karina Barrón afirmó que sus intenciones ya son conocidas por la coalición Frente Amplio por México, por lo que esperaría el tiempo de registro para poder continuar con el proceso que la llevaría a convertirse en candidata.

Con información de Reforma.