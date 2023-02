Defensa de Lozoya busca acuerdo reparatorio y libertad condicional en marzo

Este próximo 10 de marzo, la defensa de Emilio Lozoya busca que Pemex y la Fiscalía General de la República autoricen el acuerdo reparatorio y el criterio de oportunidad para la libertad condicional de su cliente, ante los procesos en su contra por los casos Agronitrogenados y Odebrecht.

En la fecha programada, se espera que en la audiencia intermedia del segundo de los procesos, la Fiscalía acuse en forma oral al ex director de Pemex y pida imponerle 46 años y medio de prisión.

El litigante afirmó que no habrá juicio contra Lozoya sino contra el ex Presidente Enrique Peña Nieto, contra quien asegura que existen elementos que lo implican en corrupción.

"El juicio va a ser en contra de Enrique Peña Nieto y sus colaboradores, quienes dirigieron el aparato organizado de poder, no puede haber juicio en contra de Emilio Lozoya porque es un testigo colaborador que ha aportado suficientes elementos con base en los cuales se ha ejercido ya acción penal por parte de la Fiscalía y ha generado incluso órdenes de aprehensión y ya hay personas procesadas, entonces lo que no puede ser es que se procese a una persona que aporta elementos y por el otro lado también se les procesa a quienes han sido imputados y alguno de ellos ya procesados, entonces el juicio debe ser en contra del ex Presidente de México", afirmaron.