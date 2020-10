Defiende AMLO a Gatell: "Ya lo quisieran en otras partes"

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador defendió el trabajo del Secretario de Salud, Jorge Alcocer, y del Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, durante la pandemia del coronavirus.

"El manejo de la pandemia en México ha sido muy profesional. Hubiesen querido en otras partes tener a médicos, a especialistas como Jorge Alcocer, como Hugo López-Gatell, de primera", afirmó hoy en su conferencia matutina.



AMLO condenó la actitud de legisladores de Oposición a quienes, asegura, les faltó respeto durante la comparecencia de ambos funcionarios.



"Si invitan a los funcionarios a que informen en el Congreso, y los tratan así, pues es... ¿para qué los invitan si no los dejan hablar?, nada más por el espectáculo".

También volvió a condenar a medios de comunicación, quienes, según él, no han dado reconocimiento a la labor de Alcocer y López-Gatell.



"El caso de los periódicos, todo es no, no, no (...), nada de reconocimiento. Nosotros vamos bien, estamos bien y de buenas", aseguró.

Por reclamos de opositores suspenden comparecencia

Tras los reclamos de legisladores opositores a los que se refirió AMLO, el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Miguel Navarro, suspendió la comparecencia del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, y la intervención del titular de Cofepris, José Alonso Novelo Baeza, al no haber garantías de respeto y civilidad.

En su intervención, el funcionario de Salud dijo que una "negligencia de la minoría" pretendía dar ahora lecciones de honestidad pese a que gobernaron en el País por los últimos 30 años, y pidió a legisladores opositores revisar los documentos, la evidencia y las conferencias vespertinas ante sus planteamientos.



"No pierdo la esperanza de que los que han venido aquí a plantear de manera expresiva estas perspectivas, pruebas, pruebas, pruebas, el cubrebocas, que por qué no cerramos las fronteras, que por qué no obligamos a la población a quedarse en casa, que por qué no usamos la fuerza pública. No perdemos la esperanza de que vean los documentos, de que vean la evidencia, de que vean las conferencias vespertinas, para eso fueron hechas, 220, conferencias que hemos tenido, se pueden ver, pueden hacerlo en pausas para que no sea tan tedioso", señaló en ese momento López-Gatell.