Anaya apelará decisión de juez que desechó demanda contra Lozoya

Mayolo López

Ciudad de México.- El abogado de Ricardo Anaya, Eduardo Aguilar, informó que el ex candidato presidencial apelará la decisión que tomó un juez federal para desechar la demanda por daño moral que presentó en contra de Emilio Lozoya, quien lo acusó de recibir un soborno de 6 millones de pesos para apoyar las reformas del Pacto por México.