Demandan a Ana Guevara explicar falta de apoyos a la Conade

Diputados del PRI demandaron la comparecencia de la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, para que explique la falta de apoyos a deportistas.

El diputado Alan Castellanos indicó que la funcionaria federal debe explicar por qué muchos deportistas de alto rendimiento se quedaron sin recursos y apoyos para acudir a competencias internacionales.

Castellanos informó que ya tuvo un acercamiento con la presidenta de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados, María José Alcalá, para solicitar la comparecencia y que la titular de la Conade rinda cuentas.

"Se debe explicar por qué no hay un apoyo, son muchos deportistas de alto rendimiento los que se han quedado sin recursos" , señaló.

El secretario de la Comisión del Deporte de San Lázaro, Brasil Acosta, advirtió que la función de Ana Gabriela Guevara es resolver los problemas que enfrentan los deportistas por la falta de apoyo, no poner obstáculos y buscar excusas por la falta de resultados.

Acosta lamentó que no hay claridad en qué se están gastando los dos mil 534 millones de pesos que se destinan a la Conade, y subrayó que la Comisión del Deporte de San Lázaro no ha llamado a una reunión para pronunciarse por lo sucedido con el equipo de nado sincronizado que representó a México en Egipto y que, pese a no haber contado con apoyo de la Conade, obtuvo medallas de oro para el País.

"El papel de Ana Gabriela es ver cómo resuelve los problemas de falta de apoyos a los deportistas y no poner trabas y buscar excusas ante la falta de resultados, teniendo una gran deuda con el deporte mexicano" , sostuvo.

La ex deportista María José Sánchez calificó como fallida la dirección del deporte nacional y lamentó que como consecuencia no haya un declive por parte de Ana Gabriela Guevara.

Sánchez aseguró que son pocos los deportistas que reciben apoyo y que hay a quienes no les dan la mínima oportunidad de que participen en otros eventos, ya que sólo les dan promesas que no cumplen.

Además, sostuvo que el deporte está cien por ciento manipulado y tampoco se están viendo a los prospectos que pueden representar al País en eventos internacionales, por lo que demandó un cambio de dirección.

"Se necesita hacer un cambio de dirección para ser una potencia deportiva" , recalcó.

Con información de Reforma.