‘¿Democracia? eso nunca ha existido en México’, AMLO

Claudia Guerrero

MÉXICO.- Esta mañana durante la conferencia en Palacio Nacional, el presidente López Obrador señaló que en México, la democracia nunca ha existido, por lo que hizo una invitación a los ciudadanos a votar este próximo 6 de junio.

Sostuvo que los únicos momentos de democracia en México fueron con los presidentes Benito Juárez, Sebastian Lerdo de Tejada y Francisco I. Madero. Y más recientemente en los años 2000 y 2018.

El mandatario dijo que aún no decide a qué hora acudirá a emitir su voto pero insistió en que con la participación de todos es más fácil evitar el fraude.

"No lo he decidido todavía, pero si voy a ir a votar porque todos tenemos que ir a votar, no es obligatorio, es algo que nos distingue al ser buenos ciudadanos, participar en la vida pública, que no sean otros los que decidan por nosotros, por los ciudadanos", dijo.