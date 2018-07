Denuncian muerte de 10 bebés en hospital de Cuernavaca

Agencia

CUERNAVACA, Morelos.- Padres de familia en el estado de Morelos denunciaron que al menos 10 recién nacidos han perdido la vida en el Hospital General de Cuernavaca Dr. José G. Parres, debido a una bacteria contraída en las instalaciones.

"A mí me dijo la doctora de la noche, que la bacteria la contrajo ahí mismo, dentro del hospital, que porque pudo haber sido por los tubos que les vuelven a meter, o sea que no los desinfectan bien o no sé qué es lo que pasa", afirmó América Jocelyn León Guadarrama, madre de un bebé fallecido.

De acuerdo con los padres de familia entrevistados por Uno TV, los recién nacidos se encontraban en el área de las incubadoras del hospital debido a que todos eran prematuros.

Por su parte, Patricia Aguirre, otra mamá que perdió a sus pequeños señaló que sus gemelos murieron luego de que los aislaron.

"Mis bebés nacieron prematuros, de 27 semanas, son gemelos, un día va mi esposo a visitarlos y llega a la casa y me dice que los iban a aislar a los bebés que porque habían agarrado un virus, ya ese mismo día me fui yo a la visita de la tarde y ya me dijeron que los iban a tener ahí porque habían contraído el virus del hospital", Patricia Aguirre Palma, mamá de bebé fallecido.

Los padres de los pequeños fallecidos señalaron que a pesar que los médicos le dijeron que la causa de la muerte era una bacteria conocida como Klebsiella Pneumoniae, las autoridades del hospital pusieron en algunas actas de defunción la causa de la muerte como natural.

Exigen a la Secretaría de Salud de Morelos, Patricia Mora, sin embargo hasta el momento ninguna autoridad ha fijado una postura sobre estos hechos.