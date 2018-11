Desalojan avión en la CDMX por objeto sospechoso en el baño

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Un avión de Volaris fue desalojado por un artefacto sospechoso localizado en el baño trasero, informó el vocero del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Santiago Arguello.

De acuerdo con información de Milenio, el vocero detalló que se activó un protocolo de seguridad para desalojar a los pasajeros del vuelo 965 e identificar el artefacto hallado en uno de los baños traseros de la aeronave.

El vuelo 965 salió de San Antonio y tenía como destino la Terminal 1 del AICM.

A través de redes sociales, pasajeros del vuelo 965 de Volaris entre SAT y MEX, reportaron un "paquete sospechoso" en uno de los sanitarios del A320 (N515VL).



Tras el aterrizaje, fue enviado a una zona remota del AICM.

Pendientes a mas información. pic.twitter.com/vKbgZrCZcm — EnElAire (@Enel_Aire) 26 de noviembre de 2018

De acuerdo con información del AICM, el estatus de la aeronave está como “demorado”.

Tras llegar a la Ciudad de México, pasajeros reportaron en redes sociales que tardaron alrededor de una hora en permitirles bajar del avión.

Reportan medios locales supuesta amenaza de bomba en el vuelo 965 de la compañía #Volaris en #CDMX. El avión fue llevado a una estación remota tras activarse el protocolo por un paquete sospechoso pic.twitter.com/gZDkRE1a0e — David de la Paz (@daviddelapaz) 26 de noviembre de 2018

La cuenta de Twitter, @dinasa79, dijo que les revisarán sus maletas antes de dejarlos ir.

#Televisa Volaris: no solo salimos tarde de san antonio a CDMX, hubo una amenaza de bomba cuando estabamos en el aire. Aterrizaje forzozo en CDMX a las 4:50pm. Seguimos en la pista en camiones 2 horas despues. Nada se mueve. Estamos varados en un extremo del aeropuerto. — Frans Waller (@Ullerberg) 26 de noviembre de 2018

Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la asociación Alto al Secuestro, pidió a Volaris información sobre el vuelo y reprochó que no contestaran llamadas ante una emergencia.

“Urgente @viajaVolaris no contesta me está avisando que hay un vuelo que aterrizó de emergencia y no dan información y no bajan a los pasajeros del avión por favor alguien me puede decir si sabe el teléfono de torre de control y el información del @AICM_mx parece amenaza de bomba”, señaló.

Volaris descarta peligro

A través de su cuenta de Twitter, la aerolínea emitió un comunicado sobre el incidente