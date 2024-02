DeSantis refuerza la frontera con México enviando tropas a Texas

En una movida estratégica, el Gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha decidido desplegar tropas de la Guardia Nacional en la frontera entre Texas y México.

Esta decisión responde a la creciente preocupación por el aumento de la migración irregular y busca reforzar los esfuerzos para controlar y gestionar la situación en la región fronteriza, esto ha generado diversos debates sobre la efectividad de involucrar a las fuerzas estatales en asuntos migratorios y ha avivado la discusión sobre las políticas fronterizas a nivel nacional.

Mientras la atención se centra en el despliegue de tropas en la frontera por parte del Gobernador de Florida, la comunidad está ansiosa por conocer el impacto real de esta estrategia en la dinámica migratoria y la seguridad regional.

Un portavoz de la Guardia Nacional afirmó que inicialmente se enviarán a 1000 soldados.

