¿Desaparecieron las CURP? Usuarios de internet reportan fallas

Redacción/SIPSE

MÉXICO.- En las ultimas horas, varios usuarios se ha quejado en redes sociales, que debido a una depuración de información, han desaparecido su Clave Única de Registro de Población (CURP) de internet y por lo mismo no han podido consultarla y mucho menos imprimirla.

Alguien sabe qué puedo hacer si no me acepta el CURP??? !!! está correcto, lo tengo en mi mano impreso!! Capturado igualito y no lo acepta!! 😭😭😭 #UNAM #convocatoria2020