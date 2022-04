María Guadalupe Pérez mira en las noticias todo lo que se ha hecho por encontrar a Debanhi Escobar, la joven de 18 años que desapareció en Nuevo León y fue encontrada sin vida tras 13 días de búsqueda, y pregunta cuál es la diferencia con su hija Jovanna Dibanhi Aguilar Pérez, desaparecida hace 10 meses en Torreón, Coahuila.

Dichas justificaciones las ha recibido la madre desde que su hija desapareció, el 25 de junio de 2021. Incluso, en un inicio, cuando pedía resultados, el ministerio público que la atendió le dejó en claro que había muchas otras mujeres antes que ella:

"Me dijeron así como: 'Fórmese en la fila, señora. Hay muchas como usted que tienen más años buscando'". Una fila que suma más de 3 mil desaparecidos en Coahuila. Simplemente, la madre de Dibanhi Aguilar Pérez no concibe la lentitud, el desprecio y la falta de acciones para buscar a su hija.

"¿Qué es lo que esperan?, ¿qué me aviente de un puente y deje un escrito donde ponga nombres de que nadie me hace caso? Mi hija no es una huérfana" , expresa la mujer con angustia y desesperación.

Dibanhi Aguilar Pérez, no es huérfana. Su padre, de 74 años, puso la denuncia, pero María Guadalupe cree que no le hicieron caso porque lo vieron viejo y sin dinero.

"Una es ignorante en todo esto. No sabe uno los derechos que tenemos. No sabía de la existencia del protocolo Alba, que la deben de buscar luego, luego, y no lo hicieron. Me entero del protocolo que deben atender a las mujeres y niñas desaparecidas por su vulnerabilidad, y no lo hicieron" , recrimina la madre.