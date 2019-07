Descarta AMLO tener escolta pese a protestas en su contra

Agencias

Axtla de Terrazas.- El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó este sábado como una "provocación" el incidente que se produjo el viernes por la noche en Ciudad Valles, cuando un grupo de manifestantes irrumpió en el hotel donde se hospedaba, pero reiteró que no por ello tendrá guardaespaldas.

"Ayer que llegué a dormir a Valles, me mandaron un grupo para provocar, que se meten al hotel y querían hasta meterse en la habitación, provocando. Les dije: aquí estoy. Me bajé, no traigo guardaespaldas. No tengo yo por qué protegerme con nadie", relató durante su diálogo con la comunidad.

"Ustedes son unos provocadores, no respetan. Yo vengo a descansar, no deberían de meterse en mi intimidad. Yo no voy a meterme a la casa de ustedes", recalcó el mandatario en el hospital rural Axtla, para recalcar: "alguien montó esta provocación, pero no por eso voy a andar rodeado de guardaespaldas".

El mandatario Andrés Manuel López Obrador calificó las protestas en su contra como una "provocación"

"Al presidente lo cuida la gente", sostuvo

"Esos de anoche, si lo hicieron de buena fe, si fueron manipulados y no era su intención, deben de tener vergüenza por lo que hicieron, porque yo no le hago mal a nadie. El que lucha por la justicia no tiene nada qué temer", remató.

El viernes por la noche, un grupo de manifestantes de la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado de ese municipio potosino irrumpió en el hotel e intentó impedirle al mandatario el acceso cuando se dirigía a descansar, en protesta por "la falta de atención del presidente municipal".

