Descarta López Obrador asistir al foro económico mundial

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó este martes que no viajará a la reunión anual del Foro Económico Mundial de Davos (WEF, por sus siglas en inglés) debido al combate de la administración federal contra el robo de combustible y a que debe "echar andar a todo el Gobierno".

"Yo no puedo salir ahora no solo por esto (el plan contra el robo de combustibles), sino porque tengo que echar a andar todo el Gobierno, en todos estos meses, desde el inicio, no me puedo despegar del trabajo aquí en la ciudad ni en el país", aseguró.

El mandatario agregó que serán funcionarios de la Secretaría de Hacienda los que decidirán quienes asistirán al foro en representación de México.

La reunión anual se llevará a cabo del 22 al 25 de enero próximos, en Davos, Suiza.

Este es el tercer año consecutivo que un presidente mexicano no asiste a la reunión, toda vez que Enrique Peña Nieto, antecesor de López Obrador, no asistió en 2017 ni 2018.