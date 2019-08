Descartan falla mecánica en 'accidente' de Martha Erika Alonso y Rafael Moreno

Agencia

MÉXICO.- La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) dio a conocer los avances de la investigación técnica del percance del helicóptero, en el que murieron Martha Erika y su esposo Rafael Moreno Valle el 24 de diciembre.

De acuerdo a Vanguardia, en el informe se destacó que los componentes involucrados en el control del helicóptero no presentan evidencias de falla previa al impacto por lo que deja la incógnita sobre si el accidente pudo haber sido un atentado.

Todos los elementos apuntan a que debe haber una investigación del entorno personal y político de Martha Erika Alonso y Rafael Moreno Valle, porque el helicóptero en el que viajaban estaba en perfectas condiciones, manifestó el político poblano Javier Lozano.

“No descarten el atentado, por el amor de Dios, porque todos los elementos nos están llevando hacia allá”, declaró.

Lozano pidió a las autoridades que llevan el caso de la exgobernadora de Puebla y su esposo, “que no le saque y se metan a ver una investigación seria sobre el entorno político, personal, de seguridad, las llamadas, las amenazas y todo lo que haya pasado en esos días entorno” a ellos.

Porque, señaló, es “una vacilada y una burla” el reporte la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) , sobre el accidente aéreo en que fallecieron los panistas.

“Tan lo es (una burla) que en todas las primeras planas de los periódicos nacionales no hay una sola nota al respecto. ¿Por qué? Porque no es periodístico, porque no dicen nada, porque no aportan información. Lo que nos están reiterando es que, estaba en perfectas condiciones ese helicóptero, todo funcionaba a la perfección”, apuntó.

Por otra parte, lamentó que el PAN esté “siendo igual de indolente que el gobierno federal” y esté más ocupado y preocupado en desaparecer todo rastro del “morenovallismo”.