Desconoce SFP emplear a hija de secretario de AMLO

Érika Hernández

Agencia Reforma

Ciudad de México.-La Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, dijo desconocer que la hija de Alejandro Esquer, secretario particular del Presidente Andrés Manuel López Obrador, dirija en Estados Unidos la filial de Pemex que adquiere todos los insumos de la petrolera.



Luego de salir de Palacio Nacional, se le cuestionó a la funcionaria si su dependencia investigaría si existe un caso de nepotismo, pues además se presume que su sueldo es de 500 mil pesos mensuales, sin embargo, guardó silencio y se subió a su camioneta.



"No, no tengo información sobre eso", se limitó a responder.

REFORMA publicó que Carmelina Esquer Camacho fue nombrada en junio pasado directora de Pemex Procurement International (PPI) y es la encargada de adquirir todas las importaciones para Petróleos Mexicanos y sus subsidiarias.

Más tarde, Sandoval firmó un convenio con la Cámara de Diputados para transparentar compras, y aseguró que la regla de este Gobierno es fomentar entre sus funcionarios ética, honestidad, legalidad y rechazo al conflicto de interés.



"Nosotros estamos partiendo del fomento a una nueva ética pública que, repito, es un asunto de importancia para todos los ciudadanos y para todo el Estado, incluyendo a los poderes autónomos, incluyendo a los actores que tienen que construir junto con todos los otros Poderes la nueva ética pública de transparencia, de participación y de combate a los conflictos de interés", aseveró.



La Secretaria informó que en lo que va del año han recibido 23 mil denuncias ciudadanas por corrupción o conflicto de interés.



"Hemos realizado en este periodo más de 18 mil investigaciones abiertas por presuntos actos de corrupción desde el primero de diciembre de 2018 a julio de este año. Llevamos 2 mil sanciones a más de mil 400 servidores públicos, y nos hemos concentrado en barrer las escaleras de arriba para abajo", expuso.



"Hemos inhabilitado, sobre todo a directores, jefes de altos mandos, directores generales, y tratado de no afectar los derechos fundamentales de los funcionarios operativos y de base, pero evidentemente haciendo investigaciones muy, muy cercanas para que todos estén muy conscientes de que la Secretaría de la Función Pública hoy sí hace su trabajo".



La titular de la SFP afirmó que han aplicado 100 destituciones, 183 sanciones económicas con carácter resarcitorio, que suman 5 mil millones de pesos.



"Tenemos también procedimientos de responsabilidades administrativas en un número superior a los 7 mil procedimientos de asignaciones de responsabilidad administrativas, que van desde inhabilitaciones hasta otro tipo de sanciones", añadió.